Опухоль щитовидной железы размером с грейпфрут удалили в Нижнем Новгороде

Как рассказали специалисты, женщина долгое время не подозревала о заболевании. Ее беспокоили лишь слабость, одышка и учащенное сердцебиение во время стресса, которые она связывала с усталостью. Однако обследование показало, что объем щитовидной железы вырос более чем в 16 раз по сравнению с нормой и практически полностью был замещен опухолевой тканью.