Ефимов: на севере Москвы возводят 19 домов в рамках программы реновации

Одним из лидеров по количеству строящихся жилых комплексов по программе реновации в Москве является Северный административный округ. Как рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в шести районах САО возводят 19 домов.
«Северный административный округ Москвы занимает четвертое место по количеству введенных и строящихся домов в рамках программы реновации. В шести районах округа сейчас возводится 19 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Жилая площадь составляет почти 430 тысяч квадратных метров — это свыше семи тысяч квартир», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
В новых ЖК проводится комплексная отделка, а благоустройство прилегающих территорий включает озеленение, установку уличного освещения, создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходных дорожек и парковок.
Квартиры имеют удобные планировки с просторными кухнями и санузлами, раздельными комнатами и застекленными лоджиями. В жилых помещениях установлены регулируемые батареи, москитные сетки, замки на окнах и дверные ограничители, а также предусмотрены ниши для шкафов. В общественных зонах, таких как входные группы, лифтовые холлы и коридоры, реализована концепция безбарьерной среды. На первых нежилых этажах предусмотрены колясочные, комнаты для консьержей и коммерческие помещения.
Департамент градостроительной политики сообщил, что наибольшее количество жилья для реализации целей программы реновации строится в Бескудниковском районе — шесть домов общей площадью более 270 тыс. кв. метров. В Тимирязевском районе возводится пять объектов, по три — в Головинском и Дмитровском, по одному — в Коптеве и Хорошевском. Шесть ЖК строятся с использованием технологии префаб, что гарантирует высокое качество и долговечность зданий и сокращает сроки строительства на 30−50%.
Жилые комплексы проектируются по индивидуальным архитектурным решениям и отличаются выразительным внешним видом. В строительстве применяются качественные материалы от надежных отечественных производителей, а современные инженерные решения обеспечивают надежность конструкций.
Мониторинг качества строительства осуществляет «Контроль Москвы». Мосгосстройнадзор сообщил, что с начала реализации программы реновации на севере города проведено более 70 контрольно-надзорных мероприятий. К проверкам привлекались специалисты ГБУ «ЦЭИИС», которые проводили инструментальный контроль качества работ и материалов в соответствии с проектной документацией и архитектурно-градостроительными решениями.
С момента начала программы реновации в Москве построено более 8 млн кв. м жилья, переселение в новые квартиры началось для около 286 тысяч жителей. По итогам прошлого года Фонд реновации занял лидирующую позицию по объему введенного жилья среди застройщиков столицы и России.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в районе Щербинка построен трехсекционный 11-этажный жилой комплекс по программе реновации, возведенный с использованием технологии объемно-блочного домостроения.
Программа реновации была утверждена девять лет назад и затрагивает около 1 млн москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации вдвое.