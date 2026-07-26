Ефимов: на севере Москвы возводят 19 домов в рамках программы реновации

Департамент градостроительной политики сообщил, что наибольшее количество жилья для реализации целей программы реновации строится в Бескудниковском районе — шесть домов общей площадью более 270 тыс. кв. метров. В Тимирязевском районе возводится пять объектов, по три — в Головинском и Дмитровском, по одному — в Коптеве и Хорошевском. Шесть ЖК строятся с использованием технологии префаб, что гарантирует высокое качество и долговечность зданий и сокращает сроки строительства на 30−50%.