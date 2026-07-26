В Воронеже пройдет семинар по маркировке товаров для предпринимателей

Центр «Мой бизнес» в Воронеже 29 июля организует семинар для предпринимателей на тему «Обязательная маркировка и работа с “Честным знаком” — как не получить штраф и работать без сбоев». Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.
Очередной этап обязательной маркировки товаров вступает в силу в 2026 году. Расширяется перечень категорий продукции, вводятся новые требования к работе с системой «Честный знак», усиливается контроль за соблюдением законодательства. Ошибки в работе с маркировкой могут привести к штрафам, блокировке поставок и финансовым потерям.
На встрече предпринимателям расскажут, как подготовиться к изменениям в законодательстве, избежать типичных ошибок и минимизировать риски. Спикерами выступят главный менеджер компании по производственной маркировке Михаил Баскаков и ведущий менеджер компании по розничной маркировке Ангелина Уварова. Участие в семинаре бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
«Изменения в законодательстве требуют от бизнеса своевременной адаптации и постоянного обновления знаний. Центр “Мой бизнес” регулярно проводит образовательные мероприятия, которые помогают предпринимателям разобраться в новых требованиях, избежать распространенных ошибок и получить актуальную информацию о действующих мерах государственной поддержки. Такой формат позволяет предпринимателям увереннее вести свою деятельность и оперативно реагировать на изменения», — отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Ольга Яковлева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.