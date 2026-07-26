В Воронеже пройдет семинар по маркировке товаров для предпринимателей

Центр «Мой бизнес» в Воронеже 29 июля организует семинар для предпринимателей на тему «Обязательная маркировка и работа с “Честным знаком” — как не получить штраф и работать без сбоев». Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.