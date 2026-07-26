В Краснознаменске ищут нового подрядчика для благоустройства детской площадки на улице Комсомольской

Зона отдыха располагается в районе центральной площади. Там должны уложить резиновое покрытие. На территории смонтируют новые игровые комплексы с канатами, лабиринтами, лестницами, тросами, а также карусели и качели. Начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей. Работы необходимо закончить до 1 октября.