В Краснознаменске ищут нового подрядчика для благоустройства детской площадки на улице Комсомольской. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Зона отдыха располагается в районе центральной площади. Там должны уложить резиновое покрытие. На территории смонтируют новые игровые комплексы с канатами, лабиринтами, лестницами, тросами, а также карусели и качели. Начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей. Работы необходимо закончить до 1 октября.
Детскую площадку в Краснознаменске уже начинали ремонтировать. Подрядчиком выступала компания «Евса» из Ставропольского края. Весной с ней заключали контракт на 19,8 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, в июле договор расторгли. Основанием стал односторонний отказ компании от исполнения контракта. Среди причин указано «отсутствие подрядчика на спортивной площадке, отсутствие документации на детское игровое оборудование, направленное на согласование, намеренное затягивание сроков выполнения работ».