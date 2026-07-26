Число опоздавших из-за непогоды в Ростовской области поездов выросло до 111

«Делаем все возможное для сокращения времени опоздания поездов, задержанных в Ростовской области. На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет семь часов. На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.