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В Воронежской области двух судей могут привлечь к дисциплинарной ответственности

Речь идет о Марине Крамаревой из Богучарского райсуда и Ниле Журавлеве из Коминтерновского райсуда Воронежа.

Судьям из Воронежа и Богучара грозит наказание по решению Квалификационной коллегии судей (ККС). Вопрос об их дисциплинарной ответственности рассмотрят на заседании 29 июля. Об этом сообщается на сайте ККС.

Под пристальное внимание коллегии попали судья Богучарского районного суда Марина Крамарева и судья Коминтерновского райсуда Воронежа Нил Журавлев. С требованием привлечь к ответственности обоих служителей Фемиды выступил совет судей региона. На предстоящем заседании члены комиссии будут разбираться, какие нарушения или проступки допустили судьи.

Помимо этого вопроса, сразу несколько человек подали заявления об отставке — в их числе заместитель председателя Железнодорожного райсуда Нина Исакова.

Кстати, вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Марины Крамаревой уже вносили в повестку месяц назад, 17 июня.

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