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В Ростове чистят ливневки после мощного ливня

В Ростове откачивали воду с шести улиц после дождя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия мощного ливня, обрушившегося на город 25 июля. Из-за того, что ливневки забило листвой, несколько участков дорог оказались в воде. Среди подтопленных улиц — Стадионная, Вавилова, Курчатова, переулок Семашко, проспект Ворошиловский, Извилистая. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

На устранение последствий сразу бросили шесть бригад и четыре илососные машины. К трем часам ночи воду с дорог откачали, и движение на всех проблемных участках полностью восстановили.

Сегодня коммунальщики продолжают работать: чистят дождеприемные колодцы и проверяют состояние ливневой канализации. В работах задействованы четыре бригады — 12 человек и четыре единицы техники.

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