Поступивший в войска БПС студент вышел на связь с одногруппниками

— Наверное, у каждого в какой-то момент появлялся вопрос: Что дальше? Куда двигаться? Чем заниматься? — рассуждает вмиг повзрослевший юноша. — Какой путь выбрать, чтобы он не был пустым, а по-настоящему нужным? У меня тоже был такой момент. И чем больше я об этом думал, тем сильнее понимал, что мне важно заниматься делом, в котором есть смысл. Делом, где не просто проводишь время, а приносишь реальную пользу.