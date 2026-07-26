В России мигрантов обязали обеспечивать семьи доходом не ниже прожиточного минимума

Контролировать соблюдение требований будут несколько ведомств. Налоговая станет передавать МВД сведения о заработках за три, шесть, девять и 12 месяцев, а Социальный фонд — о месте и периоде работы иностранца. Если доход мигранта окажется ниже установленной нормы, его трудовой договор прекратят, а разрешённый срок пребывания в России сократят.