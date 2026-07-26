В России мигрантов обязали обеспечивать семьи доходом не ниже прожиточного минимума

В России мигрантов обязали подтверждать доход, достаточный для содержания себя и иждивенцев с учётом регионального прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на портале правовых актов в воскресенье, 26 июля.
Необходимую сумму будут рассчитывать с учётом коэффициента субъекта, где трудится иностранец. Если он работает сразу в нескольких регионах, за основу возьмут самый высокий показатель, но итоговая планка не должна превышать среднюю начисленную зарплату на этой территории.
Контролировать соблюдение требований будут несколько ведомств. Налоговая станет передавать МВД сведения о заработках за три, шесть, девять и 12 месяцев, а Социальный фонд — о месте и периоде работы иностранца. Если доход мигранта окажется ниже установленной нормы, его трудовой договор прекратят, а разрешённый срок пребывания в России сократят.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков безответственно подошёл к вопросу трудоустройства мигрантов вне квот. Свою позицию спикер нижней палаты парламента объяснил «данными Генеральной прокуратуры».