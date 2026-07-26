Что известно о мощном урагане, обрушившемся на Ростовскую область

Последствия урагана все еще ликвидируют бригады спасателей и энергетиков. Заявки от граждан продолжают поступать — в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений. Шквалистый ветер валил деревья и повреждал строительные конструкции. В жилом комплексе близ старого аэропорта порывом перевернуло автомобиль «Газель» и пост охраны. Охранники, находившиеся в будке, получили травмы и обратились за медицинской помощью. В нескольких многоквартирных домах выбило оконные рамы. В одном из городских ресторанов во время свадебного банкета мощный поток воды и шквальный ветер обрушил потолок праздничного шатра, залив молодоженов и гостей. Ураганом вынесло окно в банкетном зале. К счастью, пострадавших среди присутствовавших нет.