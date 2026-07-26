«Он был нашим любимым папой»: близкие и поклонники простились с Сергеем Шолоховым в Петербурге

Проститься с легендой ленинградского телевидения пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Во время отпевания многие не скрывали слез. После окончания службы Сергея Шолохова вынесли из храма в полной тишине.
Одним из самых тяжелых моментов стало прощание семьи. Пасынок телеведущего Всеволод Москвин подошел к гробу, что-то тихо прошептал отчиму, поцеловал его и отошел. Родные сразу обняли его, стараясь поддержать. Позже вместе к отцу подошли Всеволод Москвин и родной сын журналиста Николай Шолохов. После установки креста гроб опустили в могилу под продолжительные аплодисменты.
После церемонии Всеволод Москвин признался корреспонденту «МК в Питере», что смерть Сергея Шолохова стала для семьи полной неожиданностью.
— Это была очень-очень внезапная смерть. Он был бодрый до конца жизни, делал фильмы, ходил на театральные премьеры, — рассказал он.
По словам Москвина, Шолохов успел завершить все документальные проекты, над которыми работал.
Он также тепло вспомнил отчима:
— Он был чудесный, добрый, иногда вредный, но никогда ему ничего не было жалко. Мы очень по нему скорбим. Он был наш любимый папа, — сказал Всеволод Москвин.
После похорон родной сын телеведущего Николай Шолохов также прокомментировал распространившиеся сообщения о том, что отец якобы долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он заявил корреспонденту «МК в Питере», что эта информация не соответствует действительности.
— Абсолютная чушь. Насчет онкологии — чушь… Это всё читать невозможно, — сказал Николай Шолохов.
Сергей Шолохов навсегда останется одним из символов ленинградского телевидения, автором «Пятого колеса», создателем десятков документальных фильмов и человеком, благодаря которому появился знаменитый телевизионный сюжет «Ленин — гриб».