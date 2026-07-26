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«Он был нашим любимым папой»: близкие и поклонники простились с Сергеем Шолоховым в Петербурге

В Петербурге простились с журналистом, телеведущим и автором программы «Пятое колесо» Сергеем Шолоховым. Отпевание прошло в Воскресенском храме на Смоленском кладбище, после чего его похоронили рядом с супругой — писательницей и театральным критиком Татьяной Москвиной, ушедшей из жизни в 2022 году, передает корреспондент «МК в Питере» Дарья Таппо.

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Проститься с легендой ленинградского телевидения пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Во время отпевания многие не скрывали слез. После окончания службы Сергея Шолохова вынесли из храма в полной тишине.

Одним из самых тяжелых моментов стало прощание семьи. Пасынок телеведущего Всеволод Москвин подошел к гробу, что-то тихо прошептал отчиму, поцеловал его и отошел. Родные сразу обняли его, стараясь поддержать. Позже вместе к отцу подошли Всеволод Москвин и родной сын журналиста Николай Шолохов. После установки креста гроб опустили в могилу под продолжительные аплодисменты.

После церемонии Всеволод Москвин признался корреспонденту «МК в Питере», что смерть Сергея Шолохова стала для семьи полной неожиданностью.

— Это была очень-очень внезапная смерть. Он был бодрый до конца жизни, делал фильмы, ходил на театральные премьеры, — рассказал он.

По словам Москвина, Шолохов успел завершить все документальные проекты, над которыми работал.

Он также тепло вспомнил отчима:

— Он был чудесный, добрый, иногда вредный, но никогда ему ничего не было жалко. Мы очень по нему скорбим. Он был наш любимый папа, — сказал Всеволод Москвин.

После похорон родной сын телеведущего Николай Шолохов также прокомментировал распространившиеся сообщения о том, что отец якобы долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он заявил корреспонденту «МК в Питере», что эта информация не соответствует действительности.

— Абсолютная чушь. Насчет онкологии — чушь… Это всё читать невозможно, — сказал Николай Шолохов.

Сергей Шолохов навсегда останется одним из символов ленинградского телевидения, автором «Пятого колеса», создателем десятков документальных фильмов и человеком, благодаря которому появился знаменитый телевизионный сюжет «Ленин — гриб».