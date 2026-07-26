Тело утонувшего в Янтарном 13-летнего мальчика нашли у мыса Таран

Тело 13-летнего мальчика, утонувшего накануне в Янтарном, обнаружили между посёлком и мысом Таран. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона в воскресенье, 26 июля.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются.
Трагедия произошла на окраине посёлка, за пределами официального городского пляжа. 13-летний мальчик отдыхал с мамой и отчимом. Подросток пошёл купаться вместе с мужчиной и утонул у него на глазах. По предварительным данным, ребёнок не умел плавать. К поискам подключились спасатели.