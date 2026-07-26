Тело утонувшего в Янтарном 13-летнего мальчика нашли у мыса Таран

Трагедия произошла на окраине посёлка, за пределами официального городского пляжа. 13-летний мальчик отдыхал с мамой и отчимом. Подросток пошёл купаться вместе с мужчиной и утонул у него на глазах. По предварительным данным, ребёнок не умел плавать. К поискам подключились спасатели.