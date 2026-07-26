Грозы и ураган: штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области: жители получили смс-оповещение. На регион идут грозы, сильные дожди, ливни и штормовой ветер. Во время грозы он будет усиливаться до 25 метров в секунду. Жителей региона просят соблюдать осторожность: ветер такой силы способен валить деревья, столбы и срывать крыши. Беречь стоит не только свои головы, но и автомобили. Машину лучше поставить в гараж, на крытую парковку или хотя бы на территорию подальше от деревьев и рекламных щитов.