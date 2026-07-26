Суд взыскал с организаторов «Щелкунчика» деньги за перенос спектакля в Перми

Один из зрителей, приобретший билет в Пермском крае, опираясь на статью 28 закона «О защите прав потребителей», потребовал от организатора возврата уплаченных денег. Однако по собственной инициативе компания в отведенный законом десятидневный срок средства не вернула. Тогда гражданин обратился за помощью в надзорное ведомство.