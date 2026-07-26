Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с организаторов «Щелкунчика» деньги за перенос спектакля в Перми

Общая сумма взыскания составила 30 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Cуд встал на сторону Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в споре с организатором ледового спектакля «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».

Напомним, компания-организатор «Ледовые сезоны» в конце 2025 — начале 2026 года сдвинула сроки проведения мероприятия в ряде российских городов, не назначив при этом новую конкретную дату.

Один из зрителей, приобретший билет в Пермском крае, опираясь на статью 28 закона «О защите прав потребителей», потребовал от организатора возврата уплаченных денег. Однако по собственной инициативе компания в отведенный законом десятидневный срок средства не вернула. Тогда гражданин обратился за помощью в надзорное ведомство.

Согласно нормам действующего законодательства (ч. 9 ст. 52.1 Основ культуры РФ), при отмене, замене или изменении даты зрелищного мероприятия исполнитель или реализатор билетов обязан полностью возместить зрителю его стоимость по требованию последнего. Руководствуясь этим положением, Управление подало иск к ООО «Ледовые сезоны» с требованием взыскать стоимость билетов, неустойку, понесенные убытки и компенсировать моральный вред.

Мировой судья принял решение удовлетворить претензии ведомства в полном объеме. Общая сумма взыскания составила 30 200 рублей, при этом размер компенсации за нанесенный моральный ущерб был определен в 5 000 рублей.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше