В Ростове приостановили движение трамваев и троллейбусов после урагана

Ураган, обрушившийся на Ростов-на-Дону, повредил контактную сеть электротранспорта. Только порывов проводов зафиксировали больше сотни. Причиной стали упавшие деревья. Из-за этого трамваи и троллейбусы пока не выходят на маршруты. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.