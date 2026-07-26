Волгоградскую область накроют ливни и штормовой ветер

В соседнем Ростове-на-Дону стихия «правит балом» уже второй день. Мощнейший ветер, названный местными жителями «ураганом века», сносит крыши многоквартирных домов, опрокидывает остановки и рушит деревья. В регионе обесточено как минимум 15 населенных пунктов — в некоторых из них также наблюдаются перебои с водой. Из-за погоды и ее последствий в городе ввели режим ЧС.