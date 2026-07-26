В Волгограде прошел первый в мире женский турнир по русскому гольфу

Для этого ему нужно установить мяч в любом месте на линии (метке) большого круга и забить. Если игрок промахивается, он получает штраф 3 очка и покидает лунку. Если забивает мяч, он зарабатывает 3 очка и получает право бить с любой точки малого круга. За попадание с малого круга — 1 очко и право бить до промаха, или 10 попаданий, после чего переходить к новой лунке. В случае ничьей, победитель определяется розыгрышем на кругах вокруг последней лунки, где после 10 попаданий с малого круга, должен опять забить с большого круга и получить доступ к малому. На кругах первым принимает решение тот, у кого больше очков".