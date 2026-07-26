В Волгограде прошел первый в мире женский турнир по русскому гольфу

В Волгограде завершился первый в мире женский турнир по русскому гольфу. Турнир показал превосходство русского гольфа: монотонные проходы от лунки к лунке превратились в спортивные баталии на каждом грине, где спортсменам приходилось доказывать свое мастерство. Третье место заняла Диана Конюченко, второе — Ирина Устинова и победителем стала Наталья Климова.
"У Русского гольфа особенные правила, — рассказал организатор турнира Валерий Данильчук. — Вокруг лунок рисуются большой и малый круги (или 4 метки) радиусом соответствующим мастерству спортсменов. За первый удар дается 10 очков с понижением в одно очко за каждый удар при добивании. Когда мяч забит, спортсмен может перейти к новой лунке, или попытаться увеличить очки.
Для этого ему нужно установить мяч в любом месте на линии (метке) большого круга и забить. Если игрок промахивается, он получает штраф 3 очка и покидает лунку. Если забивает мяч, он зарабатывает 3 очка и получает право бить с любой точки малого круга. За попадание с малого круга — 1 очко и право бить до промаха, или 10 попаданий, после чего переходить к новой лунке. В случае ничьей, победитель определяется розыгрышем на кругах вокруг последней лунки, где после 10 попаданий с малого круга, должен опять забить с большого круга и получить доступ к малому. На кругах первым принимает решение тот, у кого больше очков".
Дата проведения мужского турнира по русскому гольфу будет определена позже.
Ранее сообщалось о проведении в Волгограде первого в мире турнира по Русскому гольфу.