В финал премии «Новатор Москвы» вышли 180 проектов

Финалистами премии мэра столицы «Новатор Москвы» стали 180 инновационных проектов. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
В течение шести презентационных дней отобранным авторам предстоит очно представить свои решения комиссии на профильных городских площадках.
«В этом году финал впервые пройдет в новом формате. Вместо единого дня защиты организованы шесть, каждый из которых посвящен отдельному приоритетному для столицы отраслевому направлению. Такой формат позволит познакомить участников с ведущими отраслевыми площадками Москвы, инфраструктурой поддержки инноваций и возможностями, которые город создает для развития технологического предпринимательства», — рассказала заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Мария Богомолова.
Каждый демодень состоится на профильной площадке, соответствующей тематике направления, где свои проекты представят по 30 номинантов. Так, 27 июля в центре перспективных разработок Московского транспорта пройдут защиты проектов по направлению «Транспорт и логистика», 29 июля демодень организуют в технопарке «Калибр», где экспертной комиссии будут представлены проекты направления «Промышленность», а 31 июля финалистов в сфере «Медицина и фармацевтика» примет технопарк «МедтехМосква».
Экспертной комиссии предстоит оценить научно-технический уровень проектов и компетенции команд, рыночные перспективы разработок и качество их презентации. Лучшие решения получат возможность внедрения в инфраструктуру и экономику Москвы, способствуя развитию городской среды и технологическому лидерству столицы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.