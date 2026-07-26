В финал премии «Новатор Москвы» вышли 180 проектов

Каждый демодень состоится на профильной площадке, соответствующей тематике направления, где свои проекты представят по 30 номинантов. Так, 27 июля в центре перспективных разработок Московского транспорта пройдут защиты проектов по направлению «Транспорт и логистика», 29 июля демодень организуют в технопарке «Калибр», где экспертной комиссии будут представлены проекты направления «Промышленность», а 31 июля финалистов в сфере «Медицина и фармацевтика» примет технопарк «МедтехМосква».