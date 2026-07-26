В Самаре открылся музей Военно-морского флота

В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-морского флота. В Самаре праздник прошел на набережной. В этот же день, 26 июля, в Самаре начал работу музей Военно-морского флота. Экспозиция рассчитана на посетителей старше шести лет и рассказывает об истории и современности российского флота. Основу выставки составляют оригинальные предметы из личных архивов и коллекций ветеранов военно-морской службы.