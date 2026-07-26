В Ярославле капитально отремонтируют школу № 9

Капитальный ремонт школы № 9 имени Ивана Ткаченко проведут в Ярославле по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в информационной службе мэрии города.
В образовательном учреждении уже завершили демонтажные работы. Теперь подрядной организации предстоит отремонтировать кровлю, фундамент и фасад здания. Также специалисты обновят системы отопления, вентиляции, водоснабжения и пожаротушения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность учеников.
Кроме того, в ходе ремонта обновят актовый зал, пищеблок, заменят окна и двери. Финальным этапом станут благоустройство пришкольной территории и установка нового ограждения вокруг учреждения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.