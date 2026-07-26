Путин подписал закон о пригодности к военной службе на отдельных должностях

Согласно закону, министр обороны РФ наделяется полномочиями устанавливать: перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе; доптребования к военнослужащим (гражданам), назначенным (назначаемым) на эти должности, а также случаи, порядок и сроки проведения исследований, отбора и проверок в отношении назначенных (назначаемых) лиц, в том числе правила и сроки проведения химико-токсикологических исследований; перечень, случаи и порядок представления информации, необходимой для определения пригодности военнослужащих и граждан, а также перечень должностных лиц ВС РФ, имеющих право запрашивать такую информацию.