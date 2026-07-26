Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий детям погибших добровольцев преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил РФ или войск национальной гвардии.
Кроме того, документ предоставляет добровольцам право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны России или Росгвардией.