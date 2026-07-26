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Путин подписал закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Путин подписал закон о цифровом формате формирования списков присяжных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в цифровой формат процедуру формирования списков кандидатов в присяжные заседатели — от подачи гражданами заявлений до направления документов в суды, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, списки кандидатов в присяжные заседатели смогут публиковаться не только в печатных средствах массовой информации муниципальных образований, но и на официальных сайтах муниципалитетов. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе такие списки также смогут размещаться на сайтах высших исполнительных органов власти.

Документ предоставляет гражданам право подавать в электронной форме заявления об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели, исправлении неточных сведений и наличии обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжного, при наличии у муниципалитета соответствующей технической возможности.

Кроме того, муниципалитеты смогут направлять списки кандидатов в суды и высшие исполнительные органы регионов в электронном виде, подписывая их усиленной квалифицированной электронной подписью. Закон также предусматривает использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия при обмене сведениями, необходимыми для формирования и ведения списков кандидатов в присяжные заседатели.

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