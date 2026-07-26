Путин подписал закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Согласно закону, списки кандидатов в присяжные заседатели смогут публиковаться не только в печатных средствах массовой информации муниципальных образований, но и на официальных сайтах муниципалитетов. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе такие списки также смогут размещаться на сайтах высших исполнительных органов власти.