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Суверенный интеллект: российские ИИ-модели получат доступ к государственным данным

Разработчики смогут претендовать на финансовую, имущественную и информационную поддержку.

Источник: Клопс.ru

В России закрепили правила создания и использования крупных систем искусственного интеллекта, включая суверенные и национальные разработки. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовых актов в воскресенье, 26 июля.

К большим фундаментальным моделям отнесут программы, содержащие не менее миллиарда параметров. Такие системы должны справляться с интеллектуальными задачами на уровне человека или превосходить его и служить основой для различного программного обеспечения.

Суверенной признают разработку российского юрлица, которое контролирует её на всех этапах, может технически воспроизвести и размещает в отечественных центрах обработки данных. Национальная модель тоже должна принадлежать компании из РФ, но при её создании разрешат использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Обе категории будут проверять на соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Создателям суверенных и национальных ИИ-моделей откроют доступ к сведениям из федеральных и региональных информационных баз для обучения нейросетей. Порядок работы с ними определит правительство по согласованию с органом в области безопасности. Кроме того, разработчики смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку.

Путин заявлял, что Россия создаёт собственные суверенные платформы ИИ и заинтересована в сотрудничестве с партнёрами. Объединение усилий, по его словам, способно дать «колоссальный результат».