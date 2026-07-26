Суверенный интеллект: российские ИИ-модели получат доступ к государственным данным

Суверенной признают разработку российского юрлица, которое контролирует её на всех этапах, может технически воспроизвести и размещает в отечественных центрах обработки данных. Национальная модель тоже должна принадлежать компании из РФ, но при её создании разрешат использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Обе категории будут проверять на соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.