Суверенный интеллект: российские ИИ-модели получат доступ к государственным данным

В России закрепили правила создания и использования крупных систем искусственного интеллекта, включая суверенные и национальные разработки. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовых актов в воскресенье, 26 июля.
К большим фундаментальным моделям отнесут программы, содержащие не менее миллиарда параметров. Такие системы должны справляться с интеллектуальными задачами на уровне человека или превосходить его и служить основой для различного программного обеспечения.
Суверенной признают разработку российского юрлица, которое контролирует её на всех этапах, может технически воспроизвести и размещает в отечественных центрах обработки данных. Национальная модель тоже должна принадлежать компании из РФ, но при её создании разрешат использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Обе категории будут проверять на соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
Создателям суверенных и национальных ИИ-моделей откроют доступ к сведениям из федеральных и региональных информационных баз для обучения нейросетей. Порядок работы с ними определит правительство по согласованию с органом в области безопасности. Кроме того, разработчики смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку.
Путин заявлял, что Россия создаёт собственные суверенные платформы ИИ и заинтересована в сотрудничестве с партнёрами. Объединение усилий, по его словам, способно дать «колоссальный результат».