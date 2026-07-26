В Волгоградской области усиливают противопожарные меры

Из-за жары противопожарный режим в Волгоградской области продлили до 21 августа. До этого времени жителям запретили заезжать или заходить в леса. Ограничения не распространяются лишь на сотрудников лесничеств, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на правоохранителей.