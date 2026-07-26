Энергетики вернули свет части потребителей после шторма в Ростовской области

В Ростовской области энергетики восстановили электроснабжение части обесточенных штормом потребителей. Об этом рассказали в компании «Россети Юг».
Напомним, мощный циклон с ливнями, грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду обрушился на регион 25 июля. Непогода вызвала нарушения в электросетях, а падение деревьев и веток привело к обрывам проводов и повреждению опор.
— Специалисты незамедлительно начали аварийно-восстановительные работы. Они идут круглосуточно, — рассказали в компании. — Возобновлена работа отдельных энергообъектов, в том числе более 50 ЛЭП основной сети 6−10 кВ. Это позволило вернуть свет части обесточенных абонентов.
С учетом серьезных последствий непогоды в области усилили группировку сил.
— Привлечены дополнительные бригады из соседних регионов. Для электроснабжения социально значимых объектов используют резервные источники общей мощностью 730 кВт. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.
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