«Кино, выставка и концерты под открытым небом»: в Светлогорске пройдёт фестиваль «Море внутри»

В Светлогорске пройдёт арт-фестиваль «Море внутри». Мероприятия организуют в выходные, 8 и 9 августа. Программу праздника опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Фестиваль пройдёт на нескольких площадках. Для гостей и жителей города организуют концерты, мастер-классы, выступления поэтов. На территории променада будут работать уличные выставки картин, скульптур и мозаики.
Суббота, 8 августа.
12:00 — открытие фестиваля «Море внутри» возле солнечных часов. Перфоманс от студии умного танца «Метаморфозы»; 12:00−22:00 — работа уличной галереи: выставка картин, арт-объектов, скульптур, фотовыставка, мозаика, городские пленэры, гига-мозаика; 14:30−16:00 — выступления поэтов возле солнечных часов; 16:15−20:20 — выступления музыкантов возле солнечных часов; 13:00−18:00 — арт-флешмоб на променаде от художников команды Аси Голубевой; 12:30−18:00 — мастер-классы для детей; 21:30−22:00 — уличный кинопоказ рядом с солнечными часами.
Воскресенье, 9 августа.
11:00−13:30 — городская прогулка, запись по телефону +7−911−456−60−14; 14:00−15:00 — перформанс от студии умного танца «Метаморфозы» рядом с солнечными часами; 12:00−22:00 — работа уличной галереи: выставка картин, арт-объектов, скульптур, фотовыставка, мозаика, городские пленэры, гига-мозаика; 13:00−18:00 — арт-флешмоб на променаде от художников команды Аси Голубевой; 12:00−17:00 — мастер-классы для детей; 18:00−19:30 — благотворительный аукцион на территории рядом с солнечными часами.
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