«Кино, выставка и концерты под открытым небом»: в Светлогорске пройдёт фестиваль «Море внутри»

11:00−13:30 — городская прогулка, запись по телефону +7−911−456−60−14; 14:00−15:00 — перформанс от студии умного танца «Метаморфозы» рядом с солнечными часами; 12:00−22:00 — работа уличной галереи: выставка картин, арт-объектов, скульптур, фотовыставка, мозаика, городские пленэры, гига-мозаика; 13:00−18:00 — арт-флешмоб на променаде от художников команды Аси Голубевой; 12:00−17:00 — мастер-классы для детей; 18:00−19:30 — благотворительный аукцион на территории рядом с солнечными часами.