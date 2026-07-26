В парках Ростова после урагана упало более 100 деревьев и повреждены аттракционы

В парке «Левобережный» у аттракциона «Перевернутый дом» ветром снесло крышу. Одно из деревьев упало на нестационарный торговый объект, он восстановлению не подлежит. В парке «Левобережье» повреждена ротонда. В парке имени Горького поврежден фасад Галереи времени. А в парке Авиаторов повреждена облицовка постамента «Защитникам Ростовского неба», его приведут в порядок к концу октября.