Главные события недели 20−26 июля в Черноземье

Топливный кризис в регионах Черноземья отступает, но ограничения сохраняются: подробности, комментарии участников рынка и экспертов.
В макрорегионе на фоне топливного кризиса вырос спрос на альтернативное топливо, электромобили, газобалонное оборудование.
В Воронежской области остановили инвестпроект мясной фермы «Полонис групп» за 2 млрд рублей.
Во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний. Это новая тенденция после сокращения банкротной динамики по итогам 2025-го.
Действующие, будущие и бывшие губернаторы Черноземья раскрыли доходы как кандидаты в Госдуму от ЕР…
… и отдельно — глава Орловской области Андрей Клычков, уже как кандидат от КПРФ раскрыл доходы.
В Белгороде вступил в силу приговор за контрабанду техники из Украины при исполнении гособоронзаказа РФ.
На завершающейся неделе усилились атаки ВСУ по Белгородской области. 20 июля противник нанес мощные удары по региону. Местные власти назвали этот день «беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей»: девять погибли, 77 получили ранения.
С начала года в строительство «Титаника», самого известного долгостроя в Орловской области, вложили 1,7 млрд рублей.
ГК «Агроинвест» вложила в модернизацию элеватора в Липецкой области 770 млн рублей.
Воронежцы начали активнее искать арендное жилье перед осенним сезоном.
В Тамбове планируют выставить на торги два ТЦ национализированной «Ланты».
«Эфко» присоединилось к банкротству воронежского элеватора из-за 130 млн долга.
БПЛА ВСУ атаковали Воронеж и пригороды: погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали, ранен 19-летний молодой человек, повреждения получили два объекта логистической инфраструктуры, в том числе склад одного из маркетплейсов, который закрылся на фоне атаки.
В Тамбовской области продолжают оценивать ущерб от атаки ВСУ на склад Wildberries на предыдущей неделе. Выяснилось, что страховка не покрывает риски от ударов БПЛА.