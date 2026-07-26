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В Омской области стали замечать ядовитых пауков-каракуртов

Что делать с ними, если вдруг обнаружите?

Источник: Om1 Омск

Ядовитых пауков-каракуртов начали регистрировать в Омской области. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Помимо нашего региона, пауков обнаруживают в регионах близ южной границы России: Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях. Обычно они обитают в степных и полупустынных районах юга России, однако в последнее время, по словам энтомолога Фёдора Мартыновченко, ареал каракуртов постепенно стал смещаться на север из-за изменения климата.

Укус каракурта может сопровождаться быстро распространяющейся мышечной болью, спазмами в животе или груди, слабостью, тошнотой, потливостью и проблемами с дыханием. Наиболее тяжело яд может действовать на детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. На юге России уже зарегистрированы случаи тяжёлых отравлений. По данным SHOT, в Астраханской области с начала 2026 года после укусов каракуртов пострадали 14 человек. О жертвах каракуртов в Омской области не сообщалось.

Год назад Om1 Омск сообщал, что житель дома на улице Полторацкого обнаружил в квартире чёрного паука, которого принял за каракурта. Ловить его омичу пришлось вместе с тремя помощниками. При этом официального заключения специалистов о виде найденного паука не приводилось.