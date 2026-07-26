В Омской области стали замечать ядовитых пауков-каракуртов

Укус каракурта может сопровождаться быстро распространяющейся мышечной болью, спазмами в животе или груди, слабостью, тошнотой, потливостью и проблемами с дыханием. Наиболее тяжело яд может действовать на детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. На юге России уже зарегистрированы случаи тяжёлых отравлений. По данным SHOT, в Астраханской области с начала 2026 года после укусов каракуртов пострадали 14 человек. О жертвах каракуртов в Омской области не сообщалось.