Евгений Досов стал серебряным призёром Спартакиады учащихся России

Евгений Досов из СШОР № 13 Нижнего Новгорода играл в ранге лидера рейтинга юношей до 16 лет (1100 очков). На трёх стадиях плей-офф, предшествовавших полуфиналу, он проиграл лишь один сет (общий счёт матчей — 9:1). В воскресенье пробился в финал, одолев оренбуржца Кирилла Кантаева — 3:1. И тогда же в решающем поединке встретился со вторым номером рейтинга — краснодарцем Артёмом Савельевым (1044 очка). Здесь Досов не сумел взять верх — 2:3 (9:11, 4:11, 16:14, 12:10, 7:11). Серебряного медалиста Спартакиады учащихся России тренирует Юрий Рыжов.