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В Калининграде выставили макет траулера-рекордсмена, переработавшего 93 тысячи тонн рыбы

Новый экспонат разместили на борту СРТ-129.

Источник: Клопс.ru

В Музее Мирового океана представили модель российского рыболовного траулера «Пётр I», который в 2024 году показал лучший результат среди судов страны. Об этом правительство Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 26 июля.

Макет разместили на борту выставочного судна СРТ-129 в экспозиции «Труженики моря». Сам «Пётр I» построили в 1993 году, а в 2019-м и 2023-м он устанавливал мировые рекорды по годовому вылову и переработке рыбы.

В 2024 году экипаж провёл на промысле 307 дней, добывая минтай, иваси, скумбрию и сельдь в Охотском море и Тихом океане. За это время на борту переработали свыше 93 тысяч тонн продукции.

Калининградский Музей Мирового океана включили в число особо ценных объектов культурного наследия народов России.

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