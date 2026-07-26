В Калининграде выставили макет траулера-рекордсмена, переработавшего 93 тысячи тонн рыбы

В Музее Мирового океана представили модель российского рыболовного траулера «Пётр I», который в 2024 году показал лучший результат среди судов страны. Об этом правительство Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 26 июля.
Макет разместили на борту выставочного судна СРТ-129 в экспозиции «Труженики моря». Сам «Пётр I» построили в 1993 году, а в 2019-м и 2023-м он устанавливал мировые рекорды по годовому вылову и переработке рыбы.
В 2024 году экипаж провёл на промысле 307 дней, добывая минтай, иваси, скумбрию и сельдь в Охотском море и Тихом океане. За это время на борту переработали свыше 93 тысяч тонн продукции.
Калининградский Музей Мирового океана включили в число особо ценных объектов культурного наследия народов России.