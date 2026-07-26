С начала года в Крыму выполнили 615 процедур ЭКО

Показаниями для проведения базовой программы ЭКО являются неэффективность лечения бесплодия в течение одного года при возрасте женщины до 35 лет или в течение полугода при возрасте от 35 лет и старше, наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо преимплантационное генетическое тестирование, а также патологии, при которых наступление беременности невозможно без использования вспомогательных репродуктивных технологий.