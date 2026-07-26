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С начала года в Крыму выполнили 615 процедур ЭКО

В результате приняты роды у 147 женщин, а на свет появились 160 детей.

Медицинские специалисты Республики Крым в первом полугодии 2026 года провели 615 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Так, были приняты роды у 147 женщин, а на свет появились 160 детей. До конца года планируется провести не менее 894 процедуры ЭКО.

Показаниями для проведения базовой программы ЭКО являются неэффективность лечения бесплодия в течение одного года при возрасте женщины до 35 лет или в течение полугода при возрасте от 35 лет и старше, наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо преимплантационное генетическое тестирование, а также патологии, при которых наступление беременности невозможно без использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Напомним, что в рамках профилактического осмотра или диспансеризации женщинам и мужчинам в возрасте от 18 до 49 лет, помимо стандартной программы, проводят исследования для оценки репродуктивного здоровья. Такие регулярные обследования помогают своевременно выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия ребенка, на последующую беременность и ее течение.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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