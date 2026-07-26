Что настрого запрещено в Акилов день, 27 июля 2026 года

Название «Соломенный» исцелял крестьянские спины: после долгой работы в поле люди обвязывались пучками ржаной соломы, веря, что она снимает ломоту и усталость. «Дозорами» день прозвали за необходимость сторожить урожай от участившихся в конце июля гроз, ветров и ливней, которые могли погубить посевы. И, наконец, Пантелеймон Целитель считался покровителем знахарей, и именно в этот день заготавливали последние летние травы, наделяя их особой силой.