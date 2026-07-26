Долина рассказала, что ей подарили новую квартиру

Лариса Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья. Так народная артистка ответила на вопрос журналистов, которые спросили, не собирается ли она выкупать свою жилплощадь в Хамовниках. Ранее Mash писал, что новая хозяйка квартиры Полина Лурье якобы так и не переехала в квартиру и собирается ее продать. При этом адвокат женщины Светлана Свириденко опровергла эту информацию.