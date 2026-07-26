Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Согласно закону, Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для оперативного предоставления военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей положенных социальных гарантий и компенсаций. Уточняется, что информация также будет использоваться для целей воинского учета.