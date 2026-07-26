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Путин подписал закон о защите персональных данных

Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при решении вопроса о включении иностранного государства в перечень стран с адекватной защитой персональных данных будет оцениваться не только законодательство, но и практика его применения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, будут включаться страны, в которых правовое регулирование в области персональных данных и применение мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке соответствуют положениям Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

Одновременно из закона исключается привязка к участию или неучастию государства в Конвенции как к условию включения в перечень или принятия других решений о трансграничной передаче данных.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением статьи 2, которая вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Она наделяет высшее должностное лицо Москвы правом принимать решения о создании, развитии и эксплуатации информационных систем органов власти города, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также иных организаций, выполняющих публично значимые функции, на единой технологической платформе.