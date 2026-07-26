Путин подписал закон о защите персональных данных

Согласно закону, в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, будут включаться страны, в которых правовое регулирование в области персональных данных и применение мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке соответствуют положениям Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.