В Полесске ищут подрядчика для благоустройства сквера на улице Калининградской

Кроме того, в сквере появятся новые малые архитектурные формы — восемь парковых скамеек, восемь урн и информационный стенд. Также подрядчику предстоит выполнить кирпичную кладку клумб, обновить основания дорожек и оборудовать площадки с возможностью проезда транспорта.