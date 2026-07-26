В Алуште расширили зону действия режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева.
По итогам заседания принято решение включить в границы зоны чрезвычайной ситуации следующие населенные пункты: Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное.
Она уточнила, что решение принято в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов. И напомнила, что подать заявление на компенсацию можно будет с 27 июля через портал «Госуслуги». Также в муниципалитете будут открыты дополнительные пункты приема заявлений.