В Алуште расширили зону действия режима ЧС

Она уточнила, что решение принято в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов. И напомнила, что подать заявление на компенсацию можно будет с 27 июля через портал «Госуслуги». Также в муниципалитете будут открыты дополнительные пункты приема заявлений.