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В Алуште расширили зону действия режима ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева.

По итогам заседания принято решение включить в границы зоны чрезвычайной ситуации следующие населенные пункты: Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное.

перечислила мэр

Она уточнила, что решение принято в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов. И напомнила, что подать заявление на компенсацию можно будет с 27 июля через портал «Госуслуги». Также в муниципалитете будут открыты дополнительные пункты приема заявлений.

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