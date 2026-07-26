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В Кронштадте прошли главные торжества ко Дню ВМФ

Праздничная программа продолжается концертами и другими событиями.

Источник: Минобороны РФ

В Кронштадте состоялись основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу.

Главные праздничные события традиционно состоялись в Кронштадте, где прошел парад. В Морском соборе в праздничные дни организованы литургии с участием моряков. Кроме того, в библиотеках района проводят семейные программы, викторины и квесты для детей.

Накануне в сквере на Тулонской аллее открыли памятник «Ангелы Мессины», посвященный морякам Балтийского флота, которые помогали жителям итальянского города после землетрясения. Также для посетителей открыт парк «Патриот», где работает выставка подбитой техники НАТО, проходят мастер классы и интерактивные мероприятия.

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