Регионы расширяют льготы для беременных и онкобольных

Более расширенные льготы на проезд к месту лечения у онкологических больных. Правила тоже устанавливают власти регионов. И они могут меняться. Как сообщила «РГ» министр труда и соцполитики Приморского края Светлана Красицкая, ранее помощь на оплату проезда предоставлялась только онкобольным, которые признавались малоимущими, и ограничивалась суммой до 20 тысяч рублей в год. «Новые правила, — пояснила она, — существенно расширяют поддержку. С января 2026 года компенсация предоставляется без ограничения по количеству поездок и независимо от материального положения пациента». Министр убеждена, что это позволит значительно снизить финансовую нагрузку на онкологических пациентов и их семьи, обеспечив им более свободный доступ к необходимым медуслугам вне зависимости от места проживания. По прогнозам, эта мера будет касаться 600 человек. За четыре месяца выплата предоставлена 141 приморцу. Чаще всего они ездили в Приморский краевой онкологический диспансер, плюс в районные городские больницы. Больше всего пользовались автобусами, на втором месте — поезда. И только три человека летели самолетом. В министерстве уточнили, что стопроцентно оплачивается проезд как людям, имеющим диагноз «онкология», так и тем, у кого он еще под вопросом.