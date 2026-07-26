Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных

Кроме того, документ уточняет порядок отказа в оказании содействия: письменный ответ с указанием причин отказа будут получать не только осужденные или освобожденные, но и уволенные с военной службы граждане. Такой отказ может быть обжалован в вышестоящем органе или в суде.