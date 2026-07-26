На Дону полиция перешла на усиленный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.26 июля все подразделения полиции региона перешли на усиленный режим работы из-за разгула стихии. Дополнительные экипажи ДПС и сотрудники патрульно-постовой службы направлены на обеспечение безопасности граждан. Стражи порядка также готовы помогать населению и следят, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно проезжать к местам ликвидации последствий шторма. В ведомстве просят жителей быть предельно осторожными и учитывать сложные погодные условия при передвижении по городу и области.