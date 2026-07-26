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Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительностью

Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительной деятельностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности содействием благоустройству территорий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, содействие благоустройству территорий включается в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности, что позволит волонтерам, добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры господдержки, предусмотренные законодательством, при проведении мероприятий по благоустройству территорий.

Ранее содействие благоустройству территорий отсутствовало в перечне целей благотворительной деятельности, хотя уже было включено в список видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных.