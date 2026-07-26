Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительностью

Согласно закону, содействие благоустройству территорий включается в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности, что позволит волонтерам, добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры господдержки, предусмотренные законодательством, при проведении мероприятий по благоустройству территорий.