Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительностью

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности содействием благоустройству территорий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, содействие благоустройству территорий включается в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности, что позволит волонтерам, добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры господдержки, предусмотренные законодательством, при проведении мероприятий по благоустройству территорий.
Ранее содействие благоустройству территорий отсутствовало в перечне целей благотворительной деятельности, хотя уже было включено в список видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных.