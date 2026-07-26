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В Брянской области обновили дорогу «Брянск — Смоленск» — Бежица

Трасса протяженностью около 1 км входит в опорную сеть, соединяя населенные пункты.

Автодорогу «Брянск — Смоленск» — Бежица отремонтировали в Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

Трасса протяженностью около 1 км входит в опорную сеть дорог, соединяя областной центр с другими населенными пунктами. Она проходит от улицы Академика Сахарова в Брянске до выезда на федеральную автодорогу Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь. Дорога обеспечивает кратчайший въезд в Брянск со стороны Смоленска.

В ходе ремонта на трассе уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обновили пересечения и примыкания, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Объект уже готовят к приемке в эксплуатацию. Обновление дороги сделало поездки для жителей и транзитного транспорта удобнее, а также улучшило сообщение между населенными пунктами региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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