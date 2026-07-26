В Брянской области обновили дорогу «Брянск — Смоленск» — Бежица

В ходе ремонта на трассе уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обновили пересечения и примыкания, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Объект уже готовят к приемке в эксплуатацию. Обновление дороги сделало поездки для жителей и транзитного транспорта удобнее, а также улучшило сообщение между населенными пунктами региона.