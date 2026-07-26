Ушел из жизни бывший гендиректор АО «Пермские моторы»

Владимир Киндеркнехт закончил Пермский политехнический институт на факультете авиадвигателей в 1973 году. Генеральным директором АО «Пермские моторы» являлся с 1994-го по 1997 год. Он принимал участие в освоении серийного производства авиационного двигателя ПС-90А. За трудовые достижения награжден орденом «Знак Почета». Владимир Киндеркнехт также является создателем корпорации «Авиализинг». Благодаря его содействию авиакомпания «Пермские авиалинии» стала одним из первых эксплуатантов самолетов Ту-204.