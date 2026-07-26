В МВД рассказали подробности ДТП с четырьмя пострадавшими под Краснокамском

— Сегодня около 10.10 на автодороге Кострома -Шарья-Киров-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель 2001 г.р., управляя а/м ВАЗ −2115, на 1074 км трассы допостул столкновение с попутно двигавшимся а/м Мазда, после чего отечественное транспортное средство опрокинулось. В результате автоаварии различные травмы получили четрые человека. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в МВД.