В МВД рассказали подробности ДТП с четырьмя пострадавшими под Краснокамском

В пресс-службе краевого главка полиции «КП-Пермь» рассказали подробности аварии под Краснокамском, где пострадали четверо человек.
— Сегодня около 10.10 на автодороге Кострома -Шарья-Киров-Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель 2001 г.р., управляя а/м ВАЗ −2115, на 1074 км трассы допостул столкновение с попутно двигавшимся а/м Мазда, после чего отечественное транспортное средство опрокинулось. В результате автоаварии различные травмы получили четрые человека. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в МВД.
В ВАЗе пострадали 25-летний водитель и пассажиры-женщины — 25 и 48 лет. В «Мазде» пострадала 28-летняя женщина-водитель. В пресс-службе краевого Минздрава «КП-Пермь» сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести и еще две женщины находятся в удовлетворительном состоянии.