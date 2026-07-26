Белорусские врачи предупредили о росте риска инсультов и трамбов из-за жары

Врачи предупредили о росте риска инсульта из-за жары и о помощи пациентам с подозрением на него. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
В сюжете напомнили, что высокие температуры для белорусов с болезнями системы кровообращения чреваты рисками инсультов.
«В жаркую погоду организм переживает повышенную нагрузку — из-за недостатка воды сгущается кровь. Это ведет к ухудшению кровотока и образованию тромбов», — отметили в телеэфире.
Инсульт опасен не только для людей определенного возраста либо страдающих тем или иным хроническим заболеванием. Однако нездоровый образ жизни — точно дополнительный фактор риска в жару.
Все это отражается на числе пациентов в приемных отделениях больниц.
«Действительно, с повышением температуры пациентов в приемном отделении стало гораздо больше», — констатировал заведующий отделением лучевой диагностики 5-й клинической больницы Минска Игорь Родцевич.
По его словам, в учреждении здравоохранения из четырех стационарных компьютерных томографов один «работает круглые сутки для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения»., и он загружен практические всегда.
«КТ — экстренный метод исследования, здесь временных рамок нет. Можем принять как 40, так и 80 пациентов в сутки, в зависимости от необходимости, — сказал Родцевич и напомнил: — МРТ — это более плановый метод исследования. Здесь у нас стабильно 18−25 пациентов».
Тем временем белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни: «На симптомы люди не обращают внимание».