Белорусские врачи предупредили о росте риска инсультов и трамбов из-за жары

«КТ — экстренный метод исследования, здесь временных рамок нет. Можем принять как 40, так и 80 пациентов в сутки, в зависимости от необходимости, — сказал Родцевич и напомнил: — МРТ — это более плановый метод исследования. Здесь у нас стабильно 18−25 пациентов».