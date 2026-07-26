В Калининграде ищут компанию, которая спроектирует ремонт трамвайных путей на Советском проспекте

В Калининграде ищут подрядчика, который подготовит проект капитального ремонта трамвайных путей и необходимой инфраструктуры на Советском проспекте. Информация разместили на портале госзакупок.
Начальная цена конкурса — 24 млн рублей, заявки принимают до 11 августа. Работы оплатят из городского бюджета. Завершить все этапы победитель торгов должен за 220 календарных дней с момента подписания контракта.
Сначала подрядчик обследует участок, проверит грунты, коммуникации и состояние путей. Затем подготовит решения для замены рельсов и контактной сети, переустройства остановок и проезжей части, укладки тактильной плитки, восстановления озеленения и строительства ливневой канализации с очистными сооружениями.
Специалисты также оценят, как трамвайная вибрация может повлиять на дома вдоль маршрута, и проверят, не затрагивают ли работы объекты культурного наследия. В проект войдёт схема движения на время ремонта и после его завершения. Документацию нужно согласовать с городскими службами, после чего она должна пройти госэкспертизу. Победителя конкурса объявят 14 августа.
В Калининграде трамваи № 3 и 5 изменили маршруты на неопределённый срок.