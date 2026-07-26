В Калининграде ищут компанию, которая спроектирует ремонт трамвайных путей на Советском проспекте

Специалисты также оценят, как трамвайная вибрация может повлиять на дома вдоль маршрута, и проверят, не затрагивают ли работы объекты культурного наследия. В проект войдёт схема движения на время ремонта и после его завершения. Документацию нужно согласовать с городскими службами, после чего она должна пройти госэкспертизу. Победителя конкурса объявят 14 августа.