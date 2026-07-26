Подлодку «Пермь» примут в состав Военно-морского флота РФ до конца года

К-572 «Пермь» — многоцелевая атомная субмарина четвертого поколения, построенная по проекту «Ясень-М». Заложена в 2016 году, спущена на воду в 2025-м. Тогда же она успешно прошла заводские ходовые испытания. На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта.